Туктамышева раскрыла, как успокаивала себя перед соревнованиями

Туктамышева раскрыла, как успокаивала себя перед соревнованиями
Чемпионка мира, Европы и России Елизавета Туктамышева рассказала, как справлялась со стрессом во время соревнований, отметив, что обычно использовала для этого одну фразу, которая всегда успокаивала её.

«Я нашла для себя фразу, которая меня очень успокаивала. Я говорила себе: «Во вселенском масштабе абсолютно ничего не значит, как ты откатаешь, хорошо или плохо». Если кто-то сейчас к соревнованиям готовится — попробуйте. Это очень снижает градус значимости, ответственности. Ты намного спокойнее и с желанием подходишь к этим соревнованиям, потому что когда ты понимаешь, насколько глобален этот мир, насколько мы все маленькие частички, то это всё как-то спокойнее воспринимается», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

28-летняя фигуристка не выступает на соревнованиях с 2023 года, когда объявила о паузе в карьере. С тех пор Елизавета каталась в ледовых шоу, а также помогала своему бывшему наставнику Алексею Мишину с тренерской деятельностью в «Юбилейном». Со следующего сезона она числится полноценным тренером в сборной родного Санкт-Петербурга.

