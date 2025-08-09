Глейхенгауз признался, на что тратит единственный выходной

Заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, рассказал о любимом увлечении.

«Я подсел на падел-теннис. Несмотря на то, что шесть дней в неделю я до десяти вечера был на льду, в единственный свой выходной в воскресенье я исправно два часа играл в падел. Жена обычно со мной играет, но последние три недели она была в командировке в Сингапуре, где проходил чемпионат мира по водным видам спорта. Поэтому ходил я играть с пацанами», — передаёт слова Глейхенгауза корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Как фигурист Глейхенгауз выступал в мужском одиночном катании и в танцах на льду. С 2014 года работает хореографом и тренером в группе Этери Тутберидзе. Был постановщиком программ олимпийских чемпионок Алины Загитовой и Анны Щербаковой, серебряного призёра Игр Александры Трусовой, двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, чемпионки Европы Алёны Косторной, чемпионки России Софьи Акатьевой.