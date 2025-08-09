Скидки
Глейхенгауз рассказал, как начал работать с Тутберидзе

Заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз поделился воспоминаниями о начале работы с Этери Тутберидзе.

«Кроме того, что в тот момент я уже тренировал в разных школах, я ещё и катался в шоу у Авербуха. Мы с Ильёй нашли быстро общий язык. После того как я год покатался в массовке, на второй год мне дали пару сольных партий, потом уже я начал ему помогать, где он мне доверял, в постановочные деятельности шёл. И поэтому когда Этери понадобился тренер, она с Ильёй на тот момент сотрудничала и общалась хорошо, она его попросила посоветовать кого-то, и он назвал меня. Этери мне позвонила, пригласила. Я поехал тогда ещё в Беляево, и мне показалось, что это очень далеко, я ехал ещё к восьми утра. Я подумал, что каждый день, конечно, не хотелось бы так далеко ездить. Ну, так я уже 10 лет ездил, а теперь ещё дальше — в Ясенево.

Я немного думал над предложением, потому что в тот момент финансово это было не очень выгодно. Просто не секрет, что когда ты работаешь на себя и проводишь подкатки, катаешься в шоу, то это очень неплохой доход, скажем так. А когда тебя просто приглашают как молодого специалиста в спортивную школу, то сразу же ты не можешь получать большую зарплату, это естественно. И поэтому, конечно, когда ты такое решение принимаешь, ты взвешиваешь и финансовую составляющую, и потенциальную, и спортивную. Конечно, я в тот момент, когда пришёл, уже катались многие известные спортсмены. Женя Медведева тогда была ещё маленькой, но уже каталась. Были Липницкая, Воронов, Питкеев, было много ребят, которые были либо уже известны, либо перспективны. И я, конечно, понимал, что от такой возможности отказываться не стоит», — передаёт слова Глейхенгауза корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Глейхенгауз с 2014 года работает хореографом и тренером в группе Этери Тутберидзе. Был постановщиком программ олимпийских чемпионок Алины Загитовой и Анны Щербаковой, серебряного призёра Игр Александры Трусовой, двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, чемпионки Европы Алёны Косторной, чемпионки России Софьи Акатьевой.

