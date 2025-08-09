Глейхенгауз раскрыл, когда можно распознать в ребёнке будущего чемпиона

Заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, сообщил, в каком возрасте можно увидеть в ребёнке будущего чемпиона.

«На самом деле нет такого, что ты можешь увидеть… Во-первых, во сколько лет ты видишь ребёнка. Конечно, если ты увидел ребёнка, когда ему четыре-пять лет, сказать, что это будущий чемпион, это очень сложно и амбициозно. И, скорее всего, это неправда, потому что невозможно предугадать всю жизнь и карьеру спортсмена. Но ты как тренер, конечно же, уже видишь какие-то детали, которые точно помогут добиться больших достижений, либо будут, наоборот, мешать. Это может касаться чего угодно: антропометрии, высоты прыжка, скорости. Даже ещё когда ребёнок не будет прыгать, ты просто даже посмотришь, насколько он активен, насколько он координирован, даже как он падает, уже ты более-менее что-то там понимаешь.

Достаточно рано, конечно, но я бы сказал, что в 8-10 лет. Но ты именно видишь вот эту возможность. Это абсолютно не говорит о том, что к этому всё приведёт. Потому что и травмы случаются, и резкий рост, и потери интереса, всё что угодно может произойти. Но в этом возрасте уже ребёнок обладает достаточно высоким техническим арсеналом. У нас дети 8, 9 и 10 лет уже прыгают и тройные прыжки, и четверные учат. Поэтому в этом возрасте, конечно, ты как тренер уже хорошо понимаешь, к чему и куда может прийти спортсмен», — передаёт слова Глейхенгауза корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Глейхенгауз с 2014 года работает хореографом и тренером в группе Этери Тутберидзе. Был постановщиком программ олимпийских чемпионок Алины Загитовой и Анны Щербаковой, серебряного призёра Игр Александры Трусовой, двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, чемпионки Европы Алёны Косторной, чемпионки России Софьи Акатьевой.