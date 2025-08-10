«Теперь перехитрить систему оценок проще». Ягудин — о современной системе судейства

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о новых правилах в фигурном катании.

«По моему мнению, современные правила непонятны вам. Ну, приблизительно, плюс-минус. На мой взгляд, система 5.9-6.0 была более прозрачной и более понятной. Там сразу было очевидно, кто за кого и что происходит. Сейчас вы видите в углу экрана квадратики синенькие, красненькие, откуда строятся баллы и так далее. Скажу больше. Теперь не то что обмануть, но перехитрить систему оценок гораздо проще. Раньше нужно было большинство, пять судей из девяти, а теперь нужно всего лишь два человека в технической панели, потому что их трое. И если мы с тобой говорим, что вот этот человек не докрутил прыжок, а наш третий коллега говорит, что докрутил, то мы выигрываем с тобой, поэтому теперь нужно только вдвоём договариваться. Но, опять же, это не лёгкая атлетика, где ты условно пересёк финишную прямую и у тебя есть конкретика, кто первый, второй и третий. Есть фотофиниш, где очевидно всё. У нас всё-таки такой вид спорта, где есть критерии нравится или не нравится.

Опять же, это чисто моё мнение, что спорт сейчас потихонечку, точнее фигурное катание, начинает обретать харизму, начинает обретать ту образность, ту артистичность, которую утратила после изменения судейской системы. Раньше мы видели чистейших д'Артаньянов, раньше мы видели Белоснежек, раньше мы видели очень яркие образы, потому что возможность была. Сейчас, после изменения, все ушли в то, что нужно слепо действовать по регламенту, по правилам. И если вот это движение стоит максимально — у каждого человека будет это движение в программах. Потеряло индивидуальность фигурное катание. Но сейчас потихонечку люди уже адаптировались к новой системе. Появляются какие-то окна для того, чтобы показывать своё «я» и, собственно, идейность номера. Но, на мой взгляд, не зрелищность потеряна, а потеряна индивидуальность, потому что все стали делать как под копирку, потому что так написано по правилам, потому что это правило приносит максимальное количество баллов.

Раньше было больше воздуха для того, чтобы если ты катаешься под музыку из «Четырёх мушкетёров», реально быть д'Артаньяном или другим. А если ты катаешься под любое классическое произведение, ты можешь быть более краше. Изменение судейской системы привело к тому, что должно пройти время, чтобы спортсмены адаптировались и, к сожалению, сейчас то же самое происходит с художественной гимнастикой, как мне кажется. Есть направления, есть правила, выполняя некоторые пункты из которых даются максимальные баллы. Соответственно, что делает самый нормальный и умный спортсмен? Он просто делает то, что даёт тебе максимальный балл. И на второй план ушла индивидуальность. Сейчас, на мой взгляд, прошло уже много, предостаточно времени, много лет. Спортсмены адаптировались к этой системе, и у них появляется возможность уже не умирать просто по ходу программы, еле-еле доезжая. А теперь появились возможности, другие организмы, по-другому уже вырастают на новых правилах эти юные спортсмены. Появилась возможность вернуться в повестку индивидуальности и, собственно, той идеи, которая закладывается в основу той или иной программы», — передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.