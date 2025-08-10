Скидки
Трусова показала первые фотографии с мужем и новорождённым сыном из палаты

Трусова показала первые фотографии с мужем и новорождённым сыном из палаты
Александра Игнатова (Трусова)
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка, вице-чемпионка Олимпийских игр в Пекине Александра Игнатова (Трусова) опубликовала первый пост в статусе мамы.

«Что же, это мой пост в статусе мамы. Даже не верится, если честно! 6 августа родился наш с Макаром сын. Передать ощущения словами невозможно, поэтому просто скажу, что это был самый необычный, и в то же время самый счастливый день в моей жизни. Привести в этот мир нового человека не так просто, как кажется, но все трудности однозначно стоят того мгновения, когда ты впервые берешь его на руки.

Отдельно хочется поблагодарить персонал клиники Лапино, которую мы с Макаром выбрали для родов. Врачи сделали все для того, чтобы наша встреча с малышом произошла максимально комфортно. Огромное спасибо акушеру-гинекологу Наталье Викторовне Цалко, которая бережно вела всю мою беременность, и всей команде, которая была со мной на родах: акушеру-гинекологу Александре Владимировне Зверевой, акушерке Марине Малинкиной, доуле Вере Артемовой. Вы – мои герои!

Это совершенно новая глава в нашей жизни, и мне не терпится поскорее её начать. Тем более, рядом со мной будет Макар, а с ним мне ничего не страшно», – написала фигуристка в своём телеграм-канале.

Александра и Макар Игнатовы

Александра и Макар Игнатовы

Фото: Соцсети Александры Игнатовой

Александра и Макар Игнатовы с новорождённым сыном

Александра и Макар Игнатовы с новорождённым сыном

Фото: Соцсети Александры Игнатовой

Александра Игнатова с новорождённым сыном

Александра Игнатова с новорождённым сыном

Фото: Соцсети Александры Игнатовой

Александра и Макар Игнатовы состоят в браке уже почти год. Фигуристы пока ещё не рассказали о том, как назвали первенца.

