Загитова выложила видео с Щербаковой со стадионного концерта певца Macan в Москве

Российские фигуристки, олимпийские чемпионки Анна Щербакова и Алина Загитова вместе посетили стадионный концерт певца Macan в Москве.

Концерт прошёл на «ВТБ-Арене». Загитова поделилась небольшим видеороликом в своём телеграм-канале, показав вид на сцену, а затем сама появилась в кадре вместе с Щербаковой.

В этот же день Анна Щербакова провела тренировку и фан-встречу в рамках Дня физкультурника в Москве. Мероприятие состоялось в парке «Музеон». Фигуристка ответила на вопросы о принципах своего питания и отметила, что предпочитает из списка «вредной еды». Также Щербакова назвала нелюбимые упражнения в зале и рассказала о том, как попала в группу к Этери Тутберидзе, и поделилась первыми воспоминаниями об этом виде спорта.