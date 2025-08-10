«Я никогда никого не предавала». Роднина отреагировала на критику её решения уехать в США

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина рассказала о том, как реагирует на критику её решения уехать на работу в США в 90-е годы.

«Критика за то, что я уехала в США? Я уже настолько привыкла, что меня критикуют. Я же не бежала, а официально поехала, получила разрешение. А разрешение и документы получала, когда еще был Советский Союз, — в 1990 году, на секундочку. У нас так много людей приглашали работать за границу.

«Как реагируют на такие комментарии? У меня нервы крепкие. Вообще не реагирую. Знаю, что ничего плохого не делала. Я никогда никого не предавала. Если так поступаю, значит, у меня есть определенные доводы и смыслы. Мнение других по-своему очень важно, но, если человек срывается на какую-то грубость, значит, это не мнение», – приводит слова Родниной портал Sport24.

Ирина Роднина на протяжении 13 лет прожила в США. Сейчас там проживает её дочь Алёна, у неё есть американское гражданство.