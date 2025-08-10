Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Я никогда никого не предавала». Роднина отреагировала на критику её решения уехать в США

«Я никогда никого не предавала». Роднина отреагировала на критику её решения уехать в США
Ирина Роднина
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина рассказала о том, как реагирует на критику её решения уехать на работу в США в 90-е годы.

«Критика за то, что я уехала в США? Я уже настолько привыкла, что меня критикуют. Я же не бежала, а официально поехала, получила разрешение. А разрешение и документы получала, когда еще был Советский Союз, — в 1990 году, на секундочку. У нас так много людей приглашали работать за границу.

«Как реагируют на такие комментарии? У меня нервы крепкие. Вообще не реагирую. Знаю, что ничего плохого не делала. Я никогда никого не предавала. Если так поступаю, значит, у меня есть определенные доводы и смыслы. Мнение других по-своему очень важно, но, если человек срывается на какую-то грубость, значит, это не мнение», – приводит слова Родниной портал Sport24.

Ирина Роднина на протяжении 13 лет прожила в США. Сейчас там проживает её дочь Алёна, у неё есть американское гражданство.

Материалы по теме
Роднина: с иностранными учениками не говорим на тему России, чтобы не подводить никого
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android