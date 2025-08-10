Скидки
«Тарасова помогла, чтобы у Маши всё было хорошо». Сотникова — о сестре-инвалиде

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова поделилась трогательной историей о сестре-инвалиде.

Аделина провела в Москве фан-встречу в рамках Дня физкультурника.

«Родители герои, потому что у меня сестра — ребёнок-инвалид детства. Поэтому находить время на здорового ребёнка, чтобы возить на спортивную секцию и ещё параллельно заниматься ребёнком-инвалидом, находить врачей, которые могли бы помочь этому ребёнку… Сейчас буду плакать, потому что тяжёлое было время. Низкий поклон моим родителям, которые всё это выдержали. И хочется также выразить благодарность Татьяне Тарасовой, которая помогла для того, чтобы у моей сестры было всё хорошо. Она нашла деньги для того финансирования, чтобы Маша сейчас прекрасно себя чувствовала и также стала мамой. Да, прекрасный сын, мой племянник. Если бы не Татьяна Тарасова, руки бы у родителей опустились», — передаёт слова Сотниковой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Сотникова является первой одиночницей, которая принесла России олимпийское золото в индивидуальном зачёте. Также на счету фигуристки серебряные медали чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов.

