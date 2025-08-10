«Это совершенно другая техника». Сотникова — об освоении роликовых коньков

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказала, как готовилась к шоу на роликовых коньках.

«Честно говоря, это совершенно разная техника, нужно привыкать к роликовым конькам. На обычных коньках я уже как рыба в воде, я спокойно катаюсь, то есть не задумываясь ни о чём, можно сказать, делаю все элементы, которым я научилась. А на роликах нужно приноровиться, потому что у нас лезвие длинное, а платформа ролика более короткая, то есть нужно понять устойчивость конька. Ну и также совершенно разные техники, ещё раз скажу. На роликах я уже третий год катаюсь, здесь так же делают прыжки, так же прыгают тройные. Буквально когда я встала на ролики, мне начали попадаться видео, связанные с роликовым спортом. Когда я видела, что люди творят на этих коньках, я, честно говоря, была в шоке. Хотя раньше, в детстве, когда разминалась на полу, а мы на полу много прыгаем, я думала: «Было бы круто, если бы были такие роликовые коньки, делали бы все эти элементы просто вот так вот легко не на льду». И вот настал этот момент, я встаю на эти роликовые коньки и понимаю, что что-то не то.

Сейчас я участвую в проекте Тани Навки и Петра Чернышёва. У них уже, по-моему, этот проект длится лет пять, если я не ошибаюсь. Может быть, больше. Пётр Чернышёв предложил мне попробовать встать на ролики и также катать шоу. На самом деле вначале это было очень смешно. У меня даже есть видео, где я встала, и я просто как будто бы никогда в жизни не стояла на коньках. Я почувствовала себя ребёнком первого года обучения. Падения были такие, ещё не на асфальт, а на паркет. Падать намного больнее, потому что если на льду ты падаешь — ты скользишь по нему. А тут были моменты, когда я падала и понимала, что там уже не то что синяки, там такая гематома размером с яблоко», — передаёт слова Сотниковой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Аделина провела в Москве фан-встречу в рамках Дня физкультурника.

Сотникова является первой одиночницей, которая принесла России олимпийское золото в индивидуальном зачёте. Также на счету фигуристки серебряные медали чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов.