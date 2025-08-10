Скидки
Трусова сообщила о выписке из роддома и предложила угадать имя её новорождённого сына

Трусова сообщила о выписке из роддома и предложила угадать имя её новорождённого сына
Российская фигуристка, вице-чемпионка Олимпийских игр в Пекине Александра Игнатова (Трусова) сообщила, что выписалась из роддома, и предложила подписчикам угадать имя своего новорождённого сына. 6 августа спортсменка родила мальчика.

«Мы выписались из роддома. Уже едем домой. А вы пока пишите предположения, как же мы назвали нашего сыночка. Будем ждать ваши варианты», — обратилась Трусова к подписчикам в видеоролике, опубликованном в её телеграм-канале.

21-летняя Александра и 25-летний Макар Игнатовы состоят в браке уже почти год. Фигуристы пока ещё не рассказали о том, как назвали своего первого ребёнка.

