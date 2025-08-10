«Я специально отправил её в Норвуд одну — пусть борется». Арутюнян — о Самоделкиной

Тренер Рафаэль Арутюнян оценил выступление своей ученицы, экс-россиянки Софьи Самоделкиной на турнире Cranberry Cup в Норвуде (США). После короткой программы фигуристка идёт на втором месте, на первом располагается американка Изабо Левито.

«Я считаю, что программу-минимум она пока выполнила. Посмотрите: на лутце судьи уже не ставят неверное ребро. Да, каскад отминусован, но стоит в конце программы, и она его приземлила без видимых проблем. Сейчас же самое начало сезона, а она справилась, молодец. Дальше будем смотреть и работать.

Мне понравилось, что она борется и после короткой пытается догнать американку Левито — призёра чемпионата мира. Я специально отправил её в Норвуд одну, чтобы она самостоятельно туда полетела. Пусть на этом уровне борется и старается.

Софа хорошо катается, улучшается с каждым днём. На льду у меня к ней претензий практически нет, она старается и слушает. Вне катка есть ещё моменты, над которыми можно поработать.

Посмотрим, как она с этим справится. Многое начинает складываться, поставлены две неплохие программы, одна у Ше-Линн Бурн. Процесс идёт, но он требует времени. Очень хочется, чтобы у нас получилось. Потому что не хочется тратить время зря», — приводит слова специалиста Sports.ru.