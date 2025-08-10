Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Арутюнян — о тройном акселе Самоделкиной: получится — будет вишенка на торте

Арутюнян — о тройном акселе Самоделкиной: получится — будет вишенка на торте
Софья Самоделкина
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер Рафаэль Арутюнян рассказал о подготовке фигуристки Софьи Самоделкиной к элементам ультра-си. По его словам, спортсменка прыгает на тренировках тройной аксель и рассчитывает вернуть четверные прыжки.

«Мы над этим работаем. Потенциал есть, я серьёзно этим занимаюсь. У Софы уже очень неплохие попытки тройного акселя, надеюсь, мы его освоим, но пока спешки нет. Тут есть элемент риска: много прыжков делать нельзя. Но когда форма улучшится, то и прыжок станет лучше получаться.

Надо понять одно: задача стоит не выехать прыжок, а выезжать — на постоянной основе. Это разные вещи, согласитесь. Не случайно, не на авось или «вдруг получится». Ну прыгнешь ты его, на телефон запишешь. А потом будешь судьям с экрана показывать?

Один раз прыгнуть, а на другой травмироваться — это неправильный подход. Надо его стабильно делать — когда надо, тогда и прыгать. Так что посмотрим, тут многое зависит от самой Софы. Она должна доказывать, что хочет попасть выше. Я не заставляю учеников, хотеть должны они сами.

Если у нас с Софой получится с акселем — отлично. Будет вишенка на торте. А если появится четверной, да не один — этих вишенок будет много, торт будет стоить дорого», — цитирует Арутюняна Sports.ru.

Материалы по теме
«Я специально отправил её в Норвуд одну — пусть борется». Арутюнян — о Самоделкиной
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android