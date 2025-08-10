«Это очень круто, большое счастье». Медведева поздравила Трусову с рождением сына

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева поздравила Александру Трусову с рождением первенца.

«Саша Трусова недавно стала мамой, и мы её все поздравляем, это очень круто, большое счастье. Да, и ждём её очень сильно на льду. Планируется, что Саша тоже будет выступать в моём шоу 13 сентября», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Медведева провела в Москве фан-встречу в рамках Дня физкультурника.

Евгения, помимо двух титулов ЧМ и ЧЕ, имеет две серебряные медали Олимпийских игр и два титула чемпионки России. Фигуристка не выступала на соревнованиях с декабря 2019 года, а в 2023-м официально объявила о завершении карьеры.