Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Это очень круто, большое счастье». Медведева поздравила Трусову с рождением сына

«Это очень круто, большое счастье». Медведева поздравила Трусову с рождением сына
Комментарии

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева поздравила Александру Трусову с рождением первенца.

«Саша Трусова недавно стала мамой, и мы её все поздравляем, это очень круто, большое счастье. Да, и ждём её очень сильно на льду. Планируется, что Саша тоже будет выступать в моём шоу 13 сентября», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Медведева провела в Москве фан-встречу в рамках Дня физкультурника.

Евгения, помимо двух титулов ЧМ и ЧЕ, имеет две серебряные медали Олимпийских игр и два титула чемпионки России. Фигуристка не выступала на соревнованиях с декабря 2019 года, а в 2023-м официально объявила о завершении карьеры.

Материалы по теме
Это большое счастье! Александра Трусова и Макар Игнатов стали родителями
Это большое счастье! Александра Трусова и Макар Игнатов стали родителями
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android