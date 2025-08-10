Сотникова рассказала, как начала заниматься фигурным катанием

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова поделилась воспоминаниями о первом выходе на лёд.

Сотникова провела в Москве фан-встречу в рамках Дня физкультурника.

«Я стала пробовать вставать на коньки, когда было уже четыре годика. На самом деле, когда мама повела меня в это прекрасное оранжевое здание, я думала, что это бассейн, а оказалось — ледовая арена. Вошли посмотреть. Мама спросила: «Ну что?» Говорю: «Хочу». Ну и началось.

По-настоящему, серьёзно идти в профессиональную большую карьеру я захотела, когда мне было 12 лет. Я тогда выиграла чемпионат России среди взрослых и только тогда поняла, что надо продолжать, надо трудиться, нужно начинать что-то делать для того, чтобы уже попасть на большие соревнования. В этот промежуток времени я совсем не хотела заниматься, но при этом я шесть дней в неделю работала, как папа Карло, но я совсем не хотела заниматься. Потому что очень тяжело было, особенно когда ничего не получается: элементы, прыжки. У тебя руки опускаются, и ты не знаешь, что делать дальше. Или продолжать мучиться, или закончить и идти учиться. Мне кажется, это у каждого спортсмена есть, неважно, фигурное катание или другой спорт. Либо ты находишь внутреннюю силу продолжать дальше, либо ты её не находишь. Это всё зависит от человека и от его головы. И поддержки рядом. Если она есть, хорошая и правильная в виде твоей семьи, твоего тренера, который даёт правильный пинок», — передаёт слова Сотниковой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Сотникова является первой одиночницей, которая принесла России олимпийское золото в индивидуальном зачёте. Также на счету фигуристки серебряные медали чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов.