Арутюнян подтвердил, что исчез из списка тренеров Малинина из-за родителей фигуриста

Тренер Рафаэль Арутюнян объяснил исчезновение своего имени из списка тренеров двукратного чемпиона мира Ильи Малинина. По словам специалиста, он по-прежнему сотрудничает с фигуристом, но его вычеркнули из документов для того, чтобы вписать в них Татьяну Малинину и Романа Скорнякова, родителей и по совместительству основных наставников спортсмена.

«Слухи расползлись на ровном месте. Многие просто не знают, что в Америке перед олимпийским сезоном с каждым спортсменом сборной связываются чиновники из USOPC (Олимпийский и Паралимпийский комитет США. — Прим. «Чемпионата»). Они просят указать тренеров для аккредитации на Игры. По протоколу этих тренеров может быть не больше двух, в отличие, например, от чемпионатов мира, где можно написать хоть восемь фамилий.

Илья назвал своих непосредственных наставников: Татьяну Малинину и Романа Скорнякова. Согласитесь, было бы странно, если бы он указал меня, а не маму и папу. В его профайле я сейчас и так стою третьим номером.

Мы посмеялись над ситуацией, но говорили в основном про корректировку наших общих планов. У нас очень доверительные отношения. Я не кривлю душой, родители Ильи очень хорошие люди, у меня с ним полный тандем: в понимании жизни и отношения к спорту мы одинаково не любим шумиху и пиар», — приводит слова наставника Sports.ru.