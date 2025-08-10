Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Петя выглядел достойно, прыгал все четверные». Арутюнян подвёл итоги стажировки Гуменника

«Петя выглядел достойно, прыгал все четверные». Арутюнян подвёл итоги стажировки Гуменника
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер Рафаэль Арутюнян подвёл итоги стажировки Петра Гуменника в своей группе. Летом фигурист находился в США в лагере наставника вместе с Елизаветой Туктамышевой, приехавшей для обмена тренерским опытом.

«Петя уникальный парень, безо всяких скидок. Он провёл у меня три недели, мы очень хорошо поработали. Петя очень продуктивно позанимался, неплохо попрыгал. Мы ведь с ним до этого лично виделись только однажды — он как-то приезжал ко мне совсем маленьким. А потом мы общались онлайн, дистанционно. И вот теперь получилось довольно долго вместе поработать на одном льду. После его отъезда мы тоже на связи, вот недавно он написал, что есть проблема с ботинками, надо будет ею заниматься, но время пока есть, ничего страшного.

Он очень хорошо воспитан, умный мальчик, к тому же внимательный и исполнительный: всё, над чем работали, тут же у него получалось. Буквально поговорили, я что-то объяснил — и он сразу сделал. Главное, что теперь будет легче заниматься и онлайн: ему стали понятны те вещи, которые через экран было сложно объяснить. Понятно, что будет непросто. В олимпийский год все прибавляют очень сильно — и конкуренты не стоят на месте, все рванули вперёд.

Во время приезда Гуменника у меня на льду была целая международная команда — фигуристы со всех уголков земли. Но Петя выглядел очень достойно, прыгал все четверные — часто очень хорошо, иногда не идеально, но это процесс и работа. У него выходили очень приличные элементы — на это было приятно смотреть. Я очень им доволен, и было заметно, что ему тоже понравилось», — приводит слова Арутюняна Sports.ru.

Материалы по теме
Арутюнян подтвердил, что исчез из списка тренеров Малинина из-за родителей фигуриста
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android