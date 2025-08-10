«Петя выглядел достойно, прыгал все четверные». Арутюнян подвёл итоги стажировки Гуменника

Тренер Рафаэль Арутюнян подвёл итоги стажировки Петра Гуменника в своей группе. Летом фигурист находился в США в лагере наставника вместе с Елизаветой Туктамышевой, приехавшей для обмена тренерским опытом.

«Петя уникальный парень, безо всяких скидок. Он провёл у меня три недели, мы очень хорошо поработали. Петя очень продуктивно позанимался, неплохо попрыгал. Мы ведь с ним до этого лично виделись только однажды — он как-то приезжал ко мне совсем маленьким. А потом мы общались онлайн, дистанционно. И вот теперь получилось довольно долго вместе поработать на одном льду. После его отъезда мы тоже на связи, вот недавно он написал, что есть проблема с ботинками, надо будет ею заниматься, но время пока есть, ничего страшного.

Он очень хорошо воспитан, умный мальчик, к тому же внимательный и исполнительный: всё, над чем работали, тут же у него получалось. Буквально поговорили, я что-то объяснил — и он сразу сделал. Главное, что теперь будет легче заниматься и онлайн: ему стали понятны те вещи, которые через экран было сложно объяснить. Понятно, что будет непросто. В олимпийский год все прибавляют очень сильно — и конкуренты не стоят на месте, все рванули вперёд.

Во время приезда Гуменника у меня на льду была целая международная команда — фигуристы со всех уголков земли. Но Петя выглядел очень достойно, прыгал все четверные — часто очень хорошо, иногда не идеально, но это процесс и работа. У него выходили очень приличные элементы — на это было приятно смотреть. Я очень им доволен, и было заметно, что ему тоже понравилось», — приводит слова Арутюняна Sports.ru.