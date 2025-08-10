Скидки
Арутюнян о Туктамышевой: у неё колоссальный потенциал как тренера, я готов делиться опытом

Елизавета Туктамышева
Тренер Рафаэль Арутюнян поделился, что готов сотрудничать с Елизаветой Туктамышевой для обмена профессиональным опытом. После прохождения стажировки чемпионка мира — 2015 провела неизгладимое впечатление на наставника и зарекомендовала себя как высококлассный специалист.

«Лиза удивительная, с ней одно удовольствие работать. Каждый день приходила на каток с коньками, всё слушала, всё пыталась пробовать. Главное, у неё всё очень хорошо с головой. Вроде молодая девушка, всякого можно ожидать, а такая умная, слышащая — впитывала как губка. У нас было полное согласие во всём, она очень быстро всё схватывала. Мы много говорили про технику, тактику — и, если мы с ней что-то пробовали, сразу было видно улучшение. Она невероятный профессионал, давно в этом виде спорта.

У неё колоссальный потенциал как у тренера. С её-то спортивным опытом, да ещё со светлой головой. Я вообще считаю, что надо смотреть вокруг, расширять кругозор и быть готовым к разному опыту. Я ей сказал, что всегда ей рад, пусть чаще приезжает — я готов с ней делиться всем опытом, который у меня есть. Посмотрим, может, ещё вместе поработаем. Очень толковая девочка», — цитирует тренера Sports.ru.

