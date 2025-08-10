«Говорит: «Делай что хочешь» — и просто ушла». Сотникова — о работе с Буяновой

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова поделилась воспоминаниями о работе с Еленой Буяновой.

Сотникова провела в Москве фан-встречу в рамках Дня физкультурника.

«Если совсем всё плохо было, то разбор полётов выступления был прям через две минуты. На самом деле тут тоже надо понимать ученика своего. Нужно ли это ученику, чтобы в первый же день после неудачного проката разговаривать на повышенных тонах и давать пинка под зад, чтобы голова твоя пришла в норму? Либо, наоборот, нужно отпустить, просто спокойно поговорить со спортсменом, объяснить, либо то, что тренер увидел, по его мнению, почему так произошло. Может быть, какие-то ошибки. Может быть, она видела мой страх в глазах. Допустим, на тренировке было всё хорошо, а на соревнования ты выходишь с такими бешеными глазами и не понимаешь, что тебе делать. Потому что волнение. Понятное дело, что соревнований очень много, и ты должна от старта к старту выходить уверенно, но у тебя, конечно, остались ошеломлённые глаза, и ты не понимаешь, что вообще происходит.

Я была таким человеком, когда мне нужно было это добавить, именно злость, именно ругань, чтобы прийти в себя, а когда-то нет. У меня был момент на Гран-при во Франции, когда я откатала короткую программу без каскада, и Елена Германовна (Буянова. — Прим. «Чемпионата») просто ушла. Говорит: «Делай что хочешь». Вот всё, я не знаю, говорит: «Вообще на произвольную не приду». Сначала она орала на меня, естественно, а потом ушла. Произвольная программа — она пришла на тренировку, но мне ничего не говорила, вообще ничего. Я сама тренировалась, там у нас 30-40 минут тренировки, сама решала, что мне делать, сама ушла в гостиницу. Хореограф Ирина Анваровна (Тагаева. — Прим. «Чемпионата») переживала, потому что такого никогда не было. Тренер всегда была рядом со мной, а тут просто момент X, ты не понимаешь, что делать. И тут я сама разозлилась. Ну она правильно сделала на самом деле. Я пришла на соревнования, она просто рядом стояла и ничего не говорила. Единственное, что она мне сказала перед произвольной программой: «Давай, ты можешь». Я просто ошеломлённая, я не понимаю, что мне делать. Но это помогло. Я откатала хорошо свою произвольную программу, все радостные, довольные. Она говорит: «Ну, молодец», — передаёт слова Сотниковой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Сотникова является первой одиночницей, которая принесла России олимпийское золото в индивидуальном зачёте. Также на счету фигуристки серебряные медали чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов.