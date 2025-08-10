Анна Щербакова рассказала о самой яркой победе в карьере

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова поделилась воспоминаниями о победе на первенстве России младшего возраста.

Щербакова провела в Москве фан-встречу в рамках Дня физкультурника.

«Мне кажется, что самая яркая для меня победа — это победа на первенстве России младшего возраста, мне тогда было, наверное, лет 11. Это было очень неожиданно, мне кажется, такой радости, как тогда, я как будто бы ни на одном другом турнире не испытывала, потому что дальше уже взрослеешь, ответственность появляется. Всегда думаешь, что нужно и дальше, дальше, больше, больше. Всегда скажешь, что есть над чем работать, есть к чему стремиться, новые цели. А вот тогда, мне кажется, такой неподдельный восторг испытала. Мне казалось, что вот выше уже нет ничего, я выиграла эту жизнь. Всё прекрасно помню. Произвольная программа была «Шахерезада», а короткая программа, мне кажется, тогда был «Индеец». Когда мне ставили программу «Индеец», первый раз послушав эту музыку, я как-то не совсем поняла идею, но потом уже в процессе постановки я прям прониклась. Эта программа одна из любимых», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Анна — заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира 2021 года, чемпионка Европы 2022 года, трёхкратная чемпионка России.