«Всегда было полное доверие к тренеру». Щербакова — о постановочном процессе

«Всегда было полное доверие к тренеру». Щербакова — о постановочном процессе
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова ответила, как относится к музыке, выбранной тренером.

Щербакова провела в Москве фан-встречу в рамках Дня физкультурника.

«Всегда было полное доверие к тренеру, то есть никогда не было каких-то вопросов, что я думала, что мне это не подойдёт или как-то не ляжет. Всегда с огромным интересом, и всегда, если тренер подобрал эту музыку, то, наоборот, какой-то такой энтузиазм был проникнуться постановочным процессом, чтобы понять, почему именно для тебя такую музыку подобрали, потому что, конечно, это всегда очень индивидуальный подход», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Анна — заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира 2021 года, чемпионка Европы 2022 года, трёхкратная чемпионка России.

