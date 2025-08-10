Бойкова и Козловский рассказали, как встали в пару

Чемпионы Европы и России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский вспомнили, как их поставили в пару.

Бойкова и Козловский провели в Москве фан-встречу в рамках Дня физкультурника.

«У каждого по-разному происходит, конечно. Мы с Димой были знакомы ещё до того, как мы встали в пару, но отдалённо знакомы, то есть мы друг друга знали, видели, когда катались ещё в одиночном катании. Дима пришёл в пары чуть раньше, нежели я, там на пару месяцев буквально, и начал скатываться с другой девочкой, ну как раз учиться элементам парным. Потом пришла я, и мне просто сразу сказали, что вот есть Дима, пожалуйста, вставайте в пару», — передаёт слова Бойковой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

«Там просто всё стало понятно с первого дня сразу, что мы будем кататься вместе, но, на самом деле, когда Саша переходила в парное катание, она переходила туда не просто как одиночница, которая хочет кататься в паре. Она переходила туда уже целенаправленно вставать в пару со мной, то есть это уже был такой изначальный проект, который формировал наш первый тренер в парном катании», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.