«На примирение всегда Димка первый идёт». Бойкова — о кризисах в паре

Чемпионы Европы и России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали, как справляются с тяжёлыми моментами в паре.

Бойкова и Козловский провели в Москве фан-встречу в рамках Дня физкультурника.

«На самом деле, несколько было таких кризисных периодов, как раз таки переходный возраст меня накрыл, скажем так. Было тяжело, но мы тогда как раз остались вместе только благодаря Диме, его терпению, какому-то подбадриванию меня, что не сдавайся, всё будет хорошо, это пройдёт, и такое бывает. И, наверное, прошлый сезон был эмоционально тяжёлый, но мы старались друг друга поддерживать, как могли. Но, наверное, на примирение всегда Димка первый идёт», — передаёт слова Бойковой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

«Но нужно понимать, что мы два козерога. И для нас достигаторство и целеполагание — это очень такой важный фактор. Поэтому вот наша конечная цель — достижение самого высокого результата, она нас всегда возвращала на нужную тропу, на нужное направление, на нужный курс, если мы с него сбивались», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.