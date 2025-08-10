Козловский: 9 лет катаемся с Бойковой. Шутим, что некоторые в браке столько не живут

Чемпион Европы и России Дмитрий Козловский рассказал о взаимоотношениях вне льда с Александрой Бойковой.

«Девять лет катаемся вместе. Мы всегда шутим, что некоторые люди в браке столько не живут. Мы довольно-таки часто общаемся вне льда. Я могу сказать, что в этом плане нам с Сашей, наверное, повезло друг с другом. У нас есть абсолютный контакт, есть понимание, есть осознание той единой цели, к которой мы идём. И все другие фрагменты, как тренировочные, так и нетренировочные, они, наоборот, дополняют нас в этом плане. И позволяют нам контактировать и находить общий язык не только на льду, но и вне его. Тем более я считаю, что это очень важно. С Сашей мы работаем очень много, проводим очень много времени и тратим колоссальное количество сил. Иногда мне бывает тяжело, Саша мне помогает. Иногда наоборот. И я могу сказать, что в этой коммуникации и состоит парная работа», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Бойкова и Козловский провели в Москве фан-встречу в рамках Дня физкультурника.