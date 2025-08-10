Скидки
Козловский высказался о травмоопасности парного катания

Чемпион Европы и России Дмитрий Козловский рассказал о сложностях в парном катании.

Козловский и его партнёрша Александра Бойкова провели в Москве фан-встречу в рамках Дня физкультурника.

«Это очень травмоопасно, это в принципе достаточно сложно, особенно для девочки. Я вот Саше всегда говорю во время тренировочного процесса, например, когда Саша идёт и делает один из сложнейших элементов парного катания — четверной выброс, у меня, честно говоря, что-то внутри всегда дергаётся, я до сих пор не могу к этому привыкнуть. Я ей как-то сказал: «Знаешь, если бы я был девочкой, и мне бы сказали заканчивать с одиночным и идти в парное катание, то я бы на следующий день повесил коньки на гвоздь».

Вы вообще представляете, какой уровень доверия должен быть по отношению к партнёру? Потому что я абсолютно чётко понимаю, что в моих руках находится не просто человек или какое-то потенциальное достижение результата. В моих руках находится здоровье. Просто здоровье и будущее конкретного человека. Представляете, какая это ответственность.

И я могу сказать, это нужен определённый героизм, и это действительно самый настоящий подвиг, что человек идёт на это, что он доверяет тебе. Мне кажется, это даже сложнее, чем переносить на себе такое доверие, чем довериться кому-то», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

