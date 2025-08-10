«На ЕГЭ волновалась, так же как и на соревнованиях». Акатьева — о сдаче экзаменов

Чемпионка России Софья Акатьева рассказала, как готовилась к ЕГЭ.

Акатьева провела в Москве фан-встречу в рамках Дня физкультурника.

«В этом году на время весенне-летнего отдыха у меня попал период сдачи ЕГЭ. Как только начался отдых, у меня как раз таки освободилось время для учёбы, и я сидела с учебниками, с решебниками ЕГЭ. Я была в Дубае в этот момент, мы поехали на море, чтобы отдохнуть, и я смогла уделить этому время и потом сдавала экзамены. Я сдавала биологию, русский и математику. Конечно, на ЕГЭ очень волновалась, так же как и на соревнованиях, потому что хотела, чтобы мне попался хороший вариант. Но это разные совершенно типы волнения. На соревнованиях ты должен собрать физическую свою силу, ты должен не дрогнуть, то есть всё должно быть в контроле. А на ЕГЭ ты как бы в голове собираешь все знания, копишь, ты должен ничего не забыть и на бумагу всё это написать», — передаёт слова Акатьевой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.