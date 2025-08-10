Скидки
Фигурное катание

«Больше всего нравится биология. Русский давался тяжело». Акатьева — об учёбе

«Больше всего нравится биология. Русский давался тяжело». Акатьева — об учёбе
Комментарии

Чемпионка России — 2023 в женском одиночном катании Софья Акатьева рассказала, как училась в школе, отметив дисциплины, которые больше всего любила, и те, что давались ей тяжелее.

«В школе мне очень сильно помогали учителя. То есть я могла действительно не появляться в школе неделями, но обязательно выделять какое-то время, чтобы либо между тренировками, либо утром рано приходить и как бы досдавать. И они дополнительно мне давали домашние задания, которые я индивидуально могу выполнить, конкретно по каким-то темам, за что я им очень благодарна. Из всех школьных предметов мне больше всего нравится биология. Русский давался тяжело, мне довольно сложно было запоминать все эти правила и исключения, но учить всё равно надо, всё равно интересно, потому что узнаёшь что-то новое», — передаёт слова Акатьевой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Акатьева провела в Москве фан-встречу в рамках Дня физкультурника.

