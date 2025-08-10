Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Акатьева сообщила, на какой факультет поступила после школы

Акатьева сообщила, на какой факультет поступила после школы
Комментарии

Чемпионка России — 2023 в женском одиночном катании Софья Акатьева рассказала, на какой факультет поступила после окончания школы и заявила, что хотела бы получить дополнительное образование в сфере, которая не связана со спортом.

«Я сейчас поступила на тренерский факультет. Но хотелось бы ещё потом приобретать какое-то дополнительное образование в какой-то другой сфере. Вот как раз таки я сейчас размышляю над возможными путями развития, но на первом месте всё равно тренировки и соревнования, и активная подготовка», — передаёт слова Акатьевой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Акатьева провела в Москве фан-встречу в рамках Дня физкультурника.

Материалы по теме
«Больше всего нравится биология. Русский давался тяжело». Акатьева — об учёбе
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android