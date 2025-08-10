Акатьева сообщила, на какой факультет поступила после школы

Чемпионка России — 2023 в женском одиночном катании Софья Акатьева рассказала, на какой факультет поступила после окончания школы и заявила, что хотела бы получить дополнительное образование в сфере, которая не связана со спортом.

«Я сейчас поступила на тренерский факультет. Но хотелось бы ещё потом приобретать какое-то дополнительное образование в какой-то другой сфере. Вот как раз таки я сейчас размышляю над возможными путями развития, но на первом месте всё равно тренировки и соревнования, и активная подготовка», — передаёт слова Акатьевой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Акатьева провела в Москве фан-встречу в рамках Дня физкультурника.