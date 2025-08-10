Скидки
«Надо уже отдельную комнату выделять». Акатьева — о подаренных игрушках

Комментарии

Чемпионка России — 2023 в женском одиночном катании Софья Акатьева высказалась о плюшевых игрушках, которые ей кидают на лёд, отметив, что их скопилось у неё огромное количество.

«Я все игрушки до какого-то момента привозила, и сейчас их стало очень много. Я по максимуму собираю всё, приношу домой, но, мне кажется, для них надо уже отдельную комнату выделять в квартире. Ещё на чемпионате России в 2023 году мне кинули большого-большого медведя. Он у меня тоже сейчас сидит и занимает полдивана. Это очень красиво и приятно. И спасибо всем, кто приносит игрушки, кидает на лёд. Очень приятно», — передаёт слова Акатьевой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Акатьева провела в Москве фан-встречу в рамках Дня физкультурника.

Комментарии
