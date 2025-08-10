Акатьева рассказала, как попала в группу Тутберидзе

Чемпионка России Софья Акатьева поделилась воспоминаниями о том, как начала тренироваться у Этери Тутберидзе.

«Мне было тогда девять лет. Мы катались на одном катке, то есть группа, в которой я каталась у Оксаны Михайловны Булычёвой, тренировалась тоже в «Хрустальном». Тренировки у нас тоже были, соответственно, по расписанию рядом. У меня была тренировка как раз таки в старой группе, и Этери Георгиевна после своего льда осталась, вышла на лёд и подозвала меня. И у нас случился коротенький разговор. Потом, соответственно, я поняла, что очень хочу у неё кататься и тренироваться в группе с лучшими спортсменами.

Просто немного поговорили, а уже потом я пришла на просмотр основной. Я приходила на тренировки, и какое-то время меня просматривал весь тренерский штаб и принимал решение — буду ли я тренироваться в группе. То есть нужно было себя показать ещё с лучшей стороны, показать все элементы, которыми я владею. И только потом мне сказали: «Всё, мы тебя взяли», — передаёт слова Акатьевой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Акатьева провела в Москве фан-встречу в рамках Дня физкультурника.