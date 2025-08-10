Скидки
Аделия Петросян провела мастер-класс в Москве

Аделия Петросян провела мастер-класс в Москве
Двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян провела мастер-класс в «Лужниках» в рамках фестиваля «Москва 2030».

Фигуристка показала участникам мероприятия базовые элементы фигурного катания, а также объяснила их технику выполнения.

Напомним, ранее Аделия Петросян получила нейтральный статус для участия в квалификационном турнире к Олимпийским играм. Она является первым номером, Алина Горбачёва — вторым. Турнир состоится в Пекине с 17 по 21 сентября. Сами Олимпийские игры в Милане пройдут с 6 по 22 февраля.

Ранее Алексей Ягудин заявил, что не готов давать какие-либо советы Аделии Петросян и Петру Гуменнику к подготовке на Олимпиаду.

