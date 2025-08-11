«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию 1-го дня юниорских контрольных прокатов

Сегодня, 11 августа, стартует новый сезон-2025/2026 в российском фигурном катании. Открывают его юниоры, которые проведут свои контрольные прокаты в период с 11 по 13 августа.

Сегодня в 16:30 мск юноши начнут показывать свои короткие программы. Мы ждём появления таких именитых фигуристов, как Лев Лазарев, Арсений Федотов и Никита Сарновский. По сообщениям, Лев оставил прошлогоднюю короткую, а Арсений и Никита покажут новые постановки.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию первого дня юниорских контрольных прокатов.

Завтра, 12 августа, свои короткие программы покажут девушки. После юноши вернутся на лёд, но уже с произвольными программами.