Роднина — о встречах с дочерью, живущей в США: я под санкциями. Крест на себе ставить?

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о своей дочери Алёне Миньковской, живущей в США и имеющей американский паспорт. По словам Родниной, персональные санкции осложнили их встречи, но они всё равно пытаются видеться.

«Насколько сложно видеться с дочкой или приезжать к ней? Я под всеми санкциями. Есть официальные делегации, как, например, с Валентиной Матвиенко, когда есть договорённости между странами. Если такого нет, просто так никуда не приехать.

Конечно, сложно так долго не видеться с родным человеком. Но, слава богу, есть телефон, можно общаться по видеосвязи. Один её ребёнок родился — я всё по телефону смотрела, второй родился — тоже по телефону смотрела.

В прошлом году их всех собирала в Азербайджане: и дочка с мужем и внучкой была, и сын мой со своей дочкой приезжал. Конечно, есть желание повторить такую встречу. Разве я должна крест на себе ставить? Дочка совсем недавно родила второго ребёнка, поэтому ей немножко не до путешествий. Конечно, будем встречаться, пока нам здоровье позволяет», — приводит слова Родниной Sport24.

Сама Роднина долгие годы жила в США, куда уехала в 90-е, чтобы работать в одном из центров фигурного катания в Лос-Анджелесе.