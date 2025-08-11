Министр спорта Татарстана: если будет инициатива проекта от Валиевой, готовы к переговорам

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил о готовности оказать поддержку российской фигуристке Камиле Валиевой, если она захочет построить какой-то объект или создать какой-либо проект в Республике.

«Мы с Камилой и её мамой на связи. Я всегда говорю: если у них будет какая‑то инициатива либо какой‑то запрос, естественно, есть мой телефон, мы всегда готовы поддержать. Если будет инициатива какого‑то проекта – всегда готовы к переговорам. Всё обсуждаем», – приводит слова Леонова «Матч ТВ».

Напомним, в данный момент Леонов помогает олимпийской чемпионке Алине Загитовой с созданием школы её имени. Договорённость об её открытии была достигнута ещё в 2023 году. Сообщается, что строительство школы было запущено буквально несколько дней назад.