Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Министр спорта Татарстана: если будет инициатива проекта от Валиевой, готовы к переговорам

Министр спорта Татарстана: если будет инициатива проекта от Валиевой, готовы к переговорам
Аудио-версия:
Комментарии

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил о готовности оказать поддержку российской фигуристке Камиле Валиевой, если она захочет построить какой-то объект или создать какой-либо проект в Республике.

«Мы с Камилой и её мамой на связи. Я всегда говорю: если у них будет какая‑то инициатива либо какой‑то запрос, естественно, есть мой телефон, мы всегда готовы поддержать. Если будет инициатива какого‑то проекта – всегда готовы к переговорам. Всё обсуждаем», – приводит слова Леонова «Матч ТВ».

Напомним, в данный момент Леонов помогает олимпийской чемпионке Алине Загитовой с созданием школы её имени. Договорённость об её открытии была достигнута ещё в 2023 году. Сообщается, что строительство школы было запущено буквально несколько дней назад.

Материалы по теме
В Казани началось строительство школы Алины Загитовой стоимостью 1,29 млрд рублей
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android