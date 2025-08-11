Видео: Владислав Дикиджи вернул тёмный цвет волос. Раньше он был блондином

Действующий чемпион России в мужском одиночном катании Владислав Дикиджи вернул тёмный цвет волос. Видео в новом образе фигурист опубликовал на личной странице в социальных сетях. Ранее в это межсезонье он покрасился в пепельный блонд.

Видео доступно в телеграм-канале Владислава Дикиджи.

В сезоне-2023/2024 Дикиджи стал первым российским фигуристом и вторым в мире после Ильи Малинина, успешно приземлившим четверной аксель. В прошлом соревновательном году он несколько раз показывал его на тренировках. Чемпионат России по прыжкам — 2025 — первое соревнование, на котором россиянин исполнил этот прыжок в рамках турнира.

Владислав является запасным на квалификационный турнир к Олимпийским играм. Первым номером стал Пётр Гуменник.