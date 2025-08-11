Губерниев высказался о выступлении фигуристов без флага и гимна

Спортивный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев высказался о выступлении россиян в нейтральном статусе. Ранее появилась информация, что большинство российских фигуристов будут готовы выйти на международные старты, даже если им какое-то время не разрешат выступать с флагом и гимном.

«Фигуристы поддержали выступление без флага и гимна? К такой позиции наших спортсменов отношусь нормально. У нас нет другой альтернативы сейчас. Пусть едут и выступают. Пловцы вот поехали без флага и гимна, и что? Принесли нам радость и счастье. А флаг и гимн вернём – всему своё время.

Позиция тех, кто выступает за возвращение только с флагом и гимном? Пусть они и не возвращаются, а другие будут возвращаться. Вот кто так говорит – те пускай не возвращаются, не выступают и объявляют бойкоты. А все остальные будут выступать и при этом прекрасно себя чувствовать, как наши пловцы и фехтовальщики.

Вопросов, из какой страны спортсмен, и так нет. Только у тех людей, которые почему-то сейчас рассказывают, что и как надо делать действующим спортсменам», – приводит слова Губерниева Sport24.

Российские фигуристы всё ещё не могут принимать участие в соревнованиях даже в нейтральном статусе. Исключением стал квалификационный турнир к Олимпийским играм, куда поедут Аделия Петросян и Пётр Гуменник.