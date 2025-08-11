Скидки
Александра Трусова раскрыла имя своего новорождённого ребёнка

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) рассказала, как назвала своего сына. Несколько дней назад спортсменка впервые стала мамой. Отцом ребёнка является вице-чемпион России в мужском одиночном катании Макар Игнатов.

Видео доступно в телеграм-канале Александры Игнатовой.

Согласно опубликованному видео, сына зовут Михаил. Он родился 6 августа с весом 3450 кг, рост 52 см.

«Мы тебя очень ждали», — подписала видео фигуристка.

Александра Трусова вышла замуж за Макара Игнатова в августе 2024 года. Фигурист сделал предложение руки и сердца в июне 2024 года. Это случилось в Санкт-Петербурге на фоне разведённого моста. А уже в августе того же года пара сыграла свадьбу. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на котором стало известно, что будущие родители ожидают мальчика.

