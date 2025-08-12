Скидки
Маргарита Базылюк снялась с контрольных прокатов по состоянию здоровья

Маргарита Базылюк снялась с контрольных прокатов по состоянию здоровья
Российская фигуристка, чемпионка России среди юниоров Маргарита Базылюк снялась с контрольных прокатов юниорской сборной России по состоянию здоровья. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Помимо Маргариты Базылюк, в списке участниц отсутствуют ещё две ученицы тренерского штаба Этери Тутберидзе — Алёна Принёва и Екатерина Стоцкая. Юниорские контрольные прокаты проходят в период с 11 по 13 августа в Новогорске.

Напомним, в прошлом сезоне Маргарита Базылюк стала девятой на первенстве России среди юниоров, а также третьей в финале Гран-при России среди юниоров.

