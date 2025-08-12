Скидки
Первый тренер Гуменника о его работе с Дайнеко: может справиться с непростым характером

Первый тренер Гуменника о его работе с Дайнеко: может справиться с непростым характером
Директор школы «Спартак», директор Санкт-Петербургской Лиги любителей фигурного катания Татьяна Юрышева, которая является первым тренером Петра Гуменника, высказалась о его работе с Вероникой Дайнеко.

– Следите ли вы за работой Пети сейчас?
– Рада, что он попал к Веронике Дайнеко, знаю её как хорошего специалиста. Она – замечательный тренер, именно то, что Пете надо. Простая, переживающая, неравнодушная, может справиться с его непростым характером. И она – пахарь. У них получился тандем. Это очень много значит: она на него влияет, он её слышит, они находят компромисс, — сказала Юрышева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

