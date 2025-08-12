Первый тренер Гуменника рассказала о его конкуренции с танцором Устенко в детстве

Директор школы «Спартак», директор Санкт-Петербургской Лиги любителей фигурного катания Татьяна Юрышева, которая является первым тренером Петра Гуменника, рассказала о его конкуренции с танцором на льду Евгением Устенко в детстве.

– Была ли в группе конкуренция?

– Группа тогда собралась сильная – Петя, Женя Устенко, Стася Константинова, многие другие ребята. С Женей Устенко они всё время конкурировали – они одного возраста, пришли в одно время. Один светленький, другой тёмненький, Женька был с рычагами длиннющими, а Петя – маленький и коренастый. Как с тех пор всё поменялось! (Улыбается.) Всё время соревновались, один – первый, другой – второй, потом наоборот, — сказала Юрышева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.