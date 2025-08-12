Скидки
«Проигрывать было морально тяжело». Первый тренер Гуменника — о его нацеленности на победы
Директор школы «Спартак», директор Санкт-Петербургской Лиги любителей фигурного катания Татьяна Юрышева, которая является первым тренером Петра Гуменника, высказалась о его нацеленности на победы.

«Были срывы, обидные заниженные оценки, всё проходили. Петя привык побеждать с детства, был настроен на победу во всём. Если это бег – должен быть первым, если эстафета – лучшим, если это тренировка – у него должно всё получиться. Проигрывать было морально тяжело. Это мы потихоньку лечили, говорили ему: «Такое бывает, надо быть выше на две головы, чтобы приняли прыжок, чтобы засчитали докрученный». Ребёнку было трудно объяснить, что бывает и такое – откатал чисто, но, к сожалению, не стал первым», — сказала Юрышева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

