«У него не было природной прыгучести». Первый тренер Гуменника — о фигуристе в детстве

Директор школы «Спартак», директор Санкт-Петербургской Лиги любителей фигурного катания Татьяна Юрышева, которая является первым тренером Петра Гуменника, рассказала, каким фигурист был в детстве.

«Упорство проявлялось во всём. Когда Петя только пришёл, ему не сразу всё давалось, всё приходило с большим трудом и тренировками. У него не было природной прыгучести, он её развил. Советовала: «Прыгайте на одной ноге, когда идёте домой», чтобы развивать это не только на тренировках, а постоянно. Пете скажешь: «Пропрыгай четыре ступеньки» – он 24 пропрыгает, скажешь: «Пробеги два круга», будет рыдать, но пробежит. Они сразу выбрали путь пахоты, семья всегда показывала своим примером, как нужно работать», — сказала Юрышева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.