Первый тренер Гуменника — о его семье: родители держали в рамках, но очень любили

Директор школы «Спартак», директор Санкт-Петербургской Лиги любителей фигурного катания Татьяна Юрышева, которая является первым тренером Петра Гуменника, рассказала, в чём фигурист похож на членов его семьи.

«Петю сначала водил на тренировки дедушка по папиной линии, бывший спортсмен-легкоатлет. Петя с дедушкой одно лицо – такой же высокий, очень внешне похож на него. Мы сначала думали, что он в своих родителей пойдёт, будет небольшого роста, но вот так получилось.

Родители Пети держали его в рамках, но очень любили. Мама – главная в семье, стержень. Всё время разговаривала с Петей, всё объясняла. Лена амбициозная, она привыкла быть лидером, и Петя такой же. Но при этом нежная, интеллигентная, эмоциональная и заботливая. Старалась не показывать, что переживает, чтобы ребёнку этого не передавалось. Папа очень добрый, чуткий. Папа с дедушкой возили его везде, мама ему голову развивала», — сказала Юрышева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.