Ученица Тутберидзе пропустит контрольные прокаты в Новогорске из-за болезни Шляттера

Екатерина Стоцкая
Российская фигуристка, ученица группы Этери Тутберидзе Екатерина Стоцкая пропустит контрольные прокаты юниорской сборной России из-за травмы колена.

Фан-группа фигуристки в телеграм-канале сообщила, что Стоцкая не выступит в Новогорске из-за травмы колена, у спортсменки – болезнь Шляттера. Пост группа выложила с разрешения Екатерины. Изначально имя Стоцкой числилось в списке тренировочных групп в Новогорске.

Екатерина Стоцкой – 13 лет, в сезоне-2025/2026 она выходит в юниоры. В прошлом сезоне Стоцкая стала второй на первенстве России младшего возраста в Йошкар-Оле, а также третьей на первенстве России старшего возраста в Казани. В апреле 2025 года Стоцкая открывала шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве.

