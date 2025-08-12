Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Задумываюсь об открытии магазина». Загитова показала фото с большой корзиной цветов

«Задумываюсь об открытии магазина». Загитова показала фото с большой корзиной цветов
Алина Загитова
Комментарии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала новые фотографии с огромной корзиной цветов.

Фигуристка выложила снимки в телеграм-канале, подписав их фразой: «Я уже задумываюсь об открытии цветочного магазина. Если бы он был у меня, как бы вы его назвали?» От кого Загитова получила цветы в подарок, она не отметила.

Алина Загитова

Алина Загитова

Фото: Соцсети Загитовой

Напомним, ранее стало известно, что в Казани стартовало строительство школы Алины Загитовой. Его планируется завершить к лету следующего года, сейчас идёт процесс формирования юридической конструкции школы. Стоимость проекта составляет 1,29 млрд рублей, следует из информации на сайте Госзакупок. После снижения стоимости объекта центр получил разрешение на строительство.

Материалы по теме
В Казани началось строительство школы Алины Загитовой стоимостью 1,29 млрд рублей
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android