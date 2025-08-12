«Задумываюсь об открытии магазина». Загитова показала фото с большой корзиной цветов

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала новые фотографии с огромной корзиной цветов.

Фигуристка выложила снимки в телеграм-канале, подписав их фразой: «Я уже задумываюсь об открытии цветочного магазина. Если бы он был у меня, как бы вы его назвали?» От кого Загитова получила цветы в подарок, она не отметила.

Алина Загитова Фото: Соцсети Загитовой

Напомним, ранее стало известно, что в Казани стартовало строительство школы Алины Загитовой. Его планируется завершить к лету следующего года, сейчас идёт процесс формирования юридической конструкции школы. Стоимость проекта составляет 1,29 млрд рублей, следует из информации на сайте Госзакупок. После снижения стоимости объекта центр получил разрешение на строительство.