Фигурное катание

Анна Щербакова приехала в Новогорск на контрольные прокаты фигуристов-юниоров

Анна Щербакова приехала в Новогорск на контрольные прокаты фигуристов-юниоров
Анна Щербакова
Комментарии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова сообщила, что приехала на базу в Новогорске, где сейчас проходят контрольные прокаты юниорской сборной России.

Фигуристка поделилась небольшим видео с катка в Новогорске в своём телеграм-канале. «Всем привет! Я приехала в одно очень знакомое мне место. Узнаёте?» – обратилась фигуристка к своим подписчикам.

В прошлом году Анна Щербакова работала на контрольных прокатах юниоров, снимая влоги для Первого канала. Фигуристка интервьюировала участников прокатов и делилась впечатлениями от их новых программ.

Сегодня, 12 августа, на контрольных прокатах юноши покажут произвольные программы, девушки выступят с короткими программами. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию выступлений.

