Агата Петрова снялась с контрольных прокатов юниорской сборной России

Агата Петрова снялась с контрольных прокатов юниорской сборной России
Российская фигуристка Агата Петрова отсутствует в стартовом протоколе участников юниорских контрольных прокатов, которые проходят с 11 по 13 августа в Новогорске. Отметим, что ранее с соревнований снялись чемпионки России среди юниоров Елена Костылева и Маргарита Базылюк.

«Всем привет!

К сожалению, я не приму участия в контрольных прокатах по состоянию здоровья. Восстанавливаюсь и обязательно покажу свои программы в скором будущем!» — написала Петрова в своём телеграм-канале.

Сегодня, 12 августа, девушки соревнуются в короткой программе. В среду, 13 августа, состоится контрольный прокат произвольной программы.

