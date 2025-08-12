Алексей Мишин прокомментировал снятие Агаты Петровой с юниорских контрольных прокатов

Заслуженный тренер России Алексей Мишин прокомментировал снятие с контрольных юниорских прокатов своей подопечной, 15-летней одиночницы Агаты Петровой.

«У Агаты обострение боли в стопе, была вынуждена сняться», — приводит слова Мишина ТАСС.

Агата Петрова является победительницей этапа юниорского Гран-при России 2024 года.

Отметим, что ранее с соревнований снялись чемпионки России среди юниоров Елена Костылева и Маргарита Базылюк.

Контрольные прокаты юниорской сборной России проходят с 11 по 13 августа в Новогорске. Сегодня, 12 августа, девушки соревнуются в короткой программе. В среду, 13 августа, состоится контрольный прокат произвольной программы.