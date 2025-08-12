Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алексей Мишин прокомментировал снятие Агаты Петровой с юниорских контрольных прокатов

Алексей Мишин прокомментировал снятие Агаты Петровой с юниорских контрольных прокатов
Комментарии

Заслуженный тренер России Алексей Мишин прокомментировал снятие с контрольных юниорских прокатов своей подопечной, 15-летней одиночницы Агаты Петровой.

«У Агаты обострение боли в стопе, была вынуждена сняться», — приводит слова Мишина ТАСС.

Агата Петрова является победительницей этапа юниорского Гран-при России 2024 года.

Отметим, что ранее с соревнований снялись чемпионки России среди юниоров Елена Костылева и Маргарита Базылюк.

Контрольные прокаты юниорской сборной России проходят с 11 по 13 августа в Новогорске. Сегодня, 12 августа, девушки соревнуются в короткой программе. В среду, 13 августа, состоится контрольный прокат произвольной программы.

Материалы по теме
Агата Петрова снялась с контрольных прокатов юниорской сборной России
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android