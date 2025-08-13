Скидки
Стрельцова пошла на четыре ультра-си на прокатах, Плескачёва и Хуснутдинова — на два

Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз.
Аудио-версия:
Завершились контрольные прокаты девушек в Новогорске. Всего четыре фигуристки из семи участниц исполнили элементы ультра-си в произвольных программах.

Виктория Стрельцова исполнила в произвольной программе каскад четверной сальхов – двойной тулуп, секвенцию четверной тулуп – двойной аксель – двойной аксель, сольный тройной аксель, а также зашла на четверной сальхов, но упала. Фигуристка тренируется в группе Этери Тутберидзе.

Лидия Плескачёва прыгнула четверной сальхов и тройной аксель, Дина Хуснутдинова — секвенцию тройной аксель — двойной тулуп и сольный триксель. А София Дзепка зашла на четверной тулуп, но упала.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию выступлений девушек с произвольными программами на контрольных прокатах.

