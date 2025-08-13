Скидки
«Я с тобой». Алиев сделал Авериной сюрприз на день рождения, прилетев к ней на отдых

«Я с тобой». Алиев сделал Авериной сюрприз на день рождения, прилетев к ней на отдых
Дмитрий Алиев.
Аудио-версия:
Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев мило поздравил свою девушку, многократную чемпионку мира и Европы по художественной гимнастике Арину Аверину с днём рождения. Фигурист сделал своей возлюбленной сюрприз — приехал в Турцию, где гимнастка отдыхает со своей семьёй.

«Спасибо за этот сюрприз, за тепло и за каждое мгновение вместе. Пусть таких дней будет ещё больше», — написала Аверина.

«С днём рождения тебя, ангел. Я с тобой! Будь счастлива, я буду рядом. Ты изменила многое на моём пути в лучшую сторону. Спасибо тебе!» — написал Алиев.

Сториз Дмитрия Алиева

Сториз Дмитрия Алиева

Фото: Соцсети фигуриста

26-летний Алиев — чемпион и серебряный призёр чемпионата Европы, чемпион и бронзовый призёр чемпионата России, серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2017) и бронзовый призёр Юношеских Олимпийских игр (2016). Аверина — пятикратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы, в том числе двукратная абсолютная чемпионка Европы, а также трёхкратная абсолютная чемпионка России.

